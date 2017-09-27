На артиллерийских складах под Винницей взрываются снаряды

ЧП произошло вчера вечером в населенном пункте Калиновка.

Местные интернет-издания утверждают, что склад был одним из самых крупных в Украине. На арсенале площадью до 60 гектаров хранилось около 190 тысяч тонн боеприпасов. Среди них — ракеты РСЗО «Смерч», «Ураган» и «Град».

Со вчерашнего вечера, примерно с 21 час, когда начался пожар, рвутся снаряды и осколки разлетаются в разные стороны. Как известно, бороться со стихией бесполезно — пока все не взорвется, техника и спасатели туда не подступятся.

При Винницкой облгосадминистрации создан оперативный штаб по чрезвычайной ситуации. В самой Калиновке, куда прибыло много пожарной техники, полиции и нацгвардейцев, чтобы не допустить фактов мародерства, объявлено чрезвычайное положение и ночью началась эвакуация жителей из населенного пункта. Подъездные пути к городу перекрыты.

Часть местного населения выехала собственным транспортом, других вывозят автобусами. В связи с большим потоком транспорта периодически возникали пробки.

Также свои дома покинули многие жители близлежащих сел.

По улицам Калиновки продолжают ездить полицейские автомобили, из которых по мегафону людям сообщают, куда можно подойти, чтобы сесть в автобус и выехать.

В Виннице для тех, у кого в областном центре нет родных или знакомых, готовых их сейчас принять, открыли два пункта приема — в школах №№ 6 и 31.

Все, кто не знает, куда обратиться и едет на своем транспорте, а не на автобусах, могут обращаться туда — там обогреют, дадут горячий чай и сориентируют, что делать дальше.

Также можно обратиться на «Круглосуточный дозор» по номеру «1560″.

Как сообщили в пресс-служба ГСЧС, в общей сложности с территории Винницкого и Калиновского районов эвакуировано около 30 тысяч жителей. К ликвидации пожара на складах привлечены почти 700 человек.

По сообщениям СМИ, представителям которых удалось пообщаться с силовиками, склады (а это наземные и подземные сооружения) хорошо охранялись и в последние месяцы здесь не фиксировали ни подозрительных лиц, ни дронов, которые могли бы изучать местность. Не было их и вечером, когда начались взрываться снаряды.

Возможно, причина взрывов в каких-то технических неполадках либо на складах, либо с боеприпасами. Хотя официальной версии пока нет.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что сейчас отрабатываются различные версии причин пожара на военных складах.

«Вероятно, речь идет о внешних факторах. Впрочем, это будут комментировать компетентные органы. Сейчас главное позаботиться о безопасности людей и максимально быстро преодолеть последствия происшествия», – заявил Гройсман.

По его словам, ситуация в регионе серьезная, однако правительство уже имеет опыт преодоления подобных ситуаций.

Сегодня утром стало известно о двух пострадавших в результате взрывов. Одна женщина была госпитализирована в больницу с переломом бедра, а другую доставили с черепно-мозговой травмой.