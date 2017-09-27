В Манчестере «Шахтер» сыграл достойно, но уступил

В Лиге чемпионов вчера состоялись 8 матчей второго тура группового турнира.

В одном из них донецкий «Шахтер» сыграл в Англии с «Манчестер Сити». Одна из лучших команд Европы до перерыва ничего не смогла поделать с гостями — горняки сначала выдержали стартовый натиск, а затем и вовсе выровняли игру и также имели несколько возможностей для взятия ворот соперника.

Сразу после перерыва хозяевам поля удалось забить — Де Брюйне не стал входить в штрафную площадку, а сразу пробил с 20 метров в девятку. В дальнейшем, пока дончане приходили в себя выручал Пятов, дважды спасший свои ворота и отбивший пенальти. Затем судья должен был назначать одиннадцатиметровый в пользу «Шахтера», когда мяч попал в руку английского защитника, но свисток не прозвучал.

Итоговый счет был установлен на 90-й минуте — после прострела Силвы «расстреливать» пустые ворота Стерлингу уже никто не мешал — 2:0.

В другом матче группы F «Наполи» дома довольно легко обыграл «Фейеноорд» — 3:1.