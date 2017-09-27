ГПУ: Отрабатываются четыре основные версии причин взрыва на арсенале под Винницей

Генеральная прокуратура Украины сообщила, что в данный момент отрабатывается четыре основные версии ЧП на арсенале ВСУ под Калиновкой.

Как сообщили в ГПУ, под руководством военного прокурора Центрального региона Украины организованы и проводятся неотложные следственные действия и первоочередные меры, направленные на раскрытие преступления.

«Отрабатываются 4 основные следственные версии совершения уголовного преступления», — говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

Досудебное расследование производства поручено следственному отделу Управления СБУ в Винницкой области.

Ранее военная прокуратура предварительно квалифицировала уголовное производство по факту пожара на складах боеприпасов в Калиновке по статье 113 (диверсия) УК Украины.

Напомним, пожар на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области начался вечером 26-го сентября.

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