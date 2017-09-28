Фронтовая Горловка: вчера горожане о боях не сообщали

Сообщений о боевых действий за минувший день не было ни в редакционной почте, ни в соцсетях, из чего следует, что в районе Горловки они вчера не велись.

Зато слышали их жители Донецка и близлежащих населенных пунктов. В среду стреляли под Авдеевкой, Песками, Марьинкой. В Ясиноватой, а точнее, в селе Васильевка в результате обстрела была ранена 80-летняя женщина. Ее госпитализировали, но о состоянии пострадавшей не сообщается.

Также продолжаются столкновения в районе Широкино. Есть сообщения о нарушениях перемирия и на луганском направлении.