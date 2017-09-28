Полторак рассказал, сколько боеприпасов было утрачено во время взрывов под Винницей

Полторак напомнил, кто был наказан за взрывы на складах в Сватово и Балаклее.

На военном арсенале вблизи Калиновки Винницкой области, где произошел пожар и взрывы, находилось 83 тыс. тонн боеприпасов, из них 68 тонн были готовы к применению.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время заседания военного кабинета в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

«Этот арсенал потенциально мог принять 140 тыс. тонн. Там находилось 83 тыс. тонн (боеприпасов — ред.)», — заявил он.

Министр также отметил, что 68 тонн — это были боеприпасы, готовые к применению, остальное — это компоненты к боеприпасам и металлолом.

«В настоящее время распространение пожара прекращено, локализавано. Есть задымление территории. Но открытого огня нет. В последние часы нет и взрывов на территории хранилища», — сказал Полторак.

Отвечая на требования президента Украины Петра Порошенко строго наказывать виновных в пожаре и взрывах на складах, которые представляют угрозу для национальной безопасности, Полторак озвучил фамилии тех, кто был наказан за предыдущие инциденты на складах.

«Во время событий, которые произошли в Сватово, я хотел бы напомнить, что был уволен заместитель начальника Генерального штаба генерал-лейтенант Владимир Хыжий, были привлечены к ответственности и объявлено служебное несоответствие шести генералам и 46 офицерам», — сказал Полторак.

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