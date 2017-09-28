В Кубке «Шахтер» сыграет с «Зарей»

В Киеве состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины.

Из 16 команд четыре представляют Вторую лигу, еще два — Первую, остальные десять — клубы Премьер-лиги.

Команды проведут лишь один матч, а базовым днем для проведения игр стало 25-е октября.

«Александрия» — «Динамо»

«Арсенал-Киевщина» — «Верес»

«Ворскла» — «Олимпик»

«Днепр-1″ — «Черноморец»

«Заря» — «Шахтер»

«Прикарпатье» — «Десна»

«Таврия» — ФК «Мариуполь»

ФК «Львов» — «Сталь»

Тем временем, сегодня в группах Лиги Европы состоятся матчи второго тура. Киевское «Динамо» в Сербии сыграет с «Партизаном» (ТРК «Украина», 22.05), а в Бильбао луганская «Заря» сразится с «Атлетиком» (Футбол1, 20 час.).