В Кубке «Шахтер» сыграет с «Зарей»

Четверг, 28 сентября, 2017
В Киеве состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины.
Из 16 команд четыре представляют Вторую лигу, еще два — Первую, остальные десять — клубы Премьер-лиги.
Команды проведут лишь один матч, а базовым днем для проведения игр стало 25-е октября.
«Александрия» — «Динамо»
«Арсенал-Киевщина» — «Верес»
«Ворскла» — «Олимпик»
«Днепр-1″ — «Черноморец»
«Заря» — «Шахтер»
«Прикарпатье» — «Десна»
«Таврия» — ФК «Мариуполь»
ФК «Львов» — «Сталь»
Тем временем, сегодня в группах Лиги Европы состоятся матчи второго тура. Киевское «Динамо» в Сербии сыграет с «Партизаном» (ТРК «Украина», 22.05), а в Бильбао луганская «Заря» сразится с «Атлетиком» (Футбол1, 20 час.).