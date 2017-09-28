По решению суда Лавриновича выпустили из СИЗО

Апелляционный суд Киева принял решение выпустить бывшего министра юстиции Украины Александра Лавриновича из-под ареста.

Суд отменил решение Печерского райсуда Киева об аресте Лавриновича на 60 суток и освободил его прямо в зале судебных заседаний.

Как известно, в первой декаде сентября Лавриновичу было вручено подозрение по делу о захвате государственной власти. Через неделю Печерский райсуд избрал меру пресечения Лавриновичу в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.