Чего хотят родители от школьной реформы

Закон об образовании подписан президентом, и родителям школьников приходится размышлять, как он скажется на жизни их чадушек.

Первый вопрос, которым задаются многие, касается 12 лет учебы: не много ли это? Ведь теперь дети закончат школу аж в 19 лет. Другие надеются, что за счет дополнительного года хоть как-то разгрузится учебный план и теперь будет не по 8 уроков в день. А кто-то ждет «облегчения» школьного рюкзака за счет введения в школе электронных книг. Но введут ли их?

Не важно сколько, важно — как

По мнению министра образования Лилии Гриневич, для тех, кто поступал после школы в вузы, ничего не поменялось: как учились 15 лет, так и будут.

- Если сейчас мы имеем 11 лет в школе и 4 бакалавриата в вузе, то новый закон пре­дусматривает: 12-летнее полное общее среднее образование, ребенок становится совершеннолетним, готовым к выбору следующей своей образовательной траектории, и бакалавриат будет в основном 3 года, — объяснила она.

Татьяна Пашкина, и как специалист по квалификации кадров, и как мать школьника считает, что не так важно, сколько учиться детям, как чему: «Вопрос не в количестве лет, а в том, чем в эти годы будут заниматься наши дети».

- Закон об образовании больше «протокол о намерениях», а не инструкция к действию, как по мне, — считает она. — Боюсь, что даже с такими намерениями наша школа не станет практичной и реалистичной — мы должны еще 6 лет переучивать педагогов, попутно вливая огромные деньги в переоборудование школ, чтоб сдвинуть с мертвой точки наше образование.

Рюкзак первоклашки почти 5 кило

В чем родители действительно надеются на реформу, так это на внедрение электронных учебников. Скажете, это не проблема?

«4,7 кг — весит рюкзак первоклассника с книгами и тетрадями для 5 уроков. Будет у ребенка желание таскать такой груз и ходить в школу? Неужели для таких малявок нельзя сделать лайт-версию учебников?» — пишет в соцсетях киевлянка Елена.

Ей вторит еще одна родительница Вита Кирина: «Мою дочь, в 3-м классе, перевесил рюкзак. В итоге упала и расшибла лоб. Спрашивается: зачем столько учебников таскать детям в начальной школе? Если бы перешли на электронные книги, было бы все проще. Но некоторые родители в нашем классе озабочены тем, что дети в планшетах играть будут больше, чем книги читать на уроках».

Татьяна Пашкина также высказалась на этот счет:

- Мне кажется, если в школе будут электронные учебники, а дома бумажные, это будет лучше всем — детям не понадобится носить в школу ничего, кроме тетрадей, и учить «домашку» станет продуктивнее. А еще лучше — все делать в классе, без «домашки» — чем-то надо заниматься все эти бесконечные 12 лет?

Ненавистная «домашка»

Кстати, насчет «домашки». Кое-кто из родителей не теряет надежны на то, что новый закон позволит «разгрузить» учебный план для детей и будет не по 8 уроков каждый день, а хотя бы по 6 — ведь должна быть у ребенка помимо школы еще какая-то жизнь. На скрипке, там, попиликать к удовольствию соседей.

«Вчера общалась с друзьями, у которых старший ребенок пошел в школу. Что началось? Правильно, домашние задания. У подруги уже глаз дергается от слова «школа». Говорит, никогда не думала и не поверила, если кто-то бы сказал, что буду кричать на своего ребенка. А я же кричу, рву тетради, потом плачу, опять делаем уроки.

И я ее прекрасно понимаю, вспоминая 1-4-й класс моего старшего сына. И следующие пару лет, когда он отходил от этого кошмара в частной школе. Как же изменить эту систему, которая калечит наших детей? И как изменить свое мышление родителям? Для того, чтобы отказаться от этой системы. А не продолжать кормить ее собой», — опубликовала пост одна из пользователей Фейсбука.

«Разгрузка» в учебе будет, но какой ценой? Об этом говорит известный эксперт в сфере образования Владимир Спиваковский: «Учиться, возможно, станет легче. Если эта цель самая главная, то она будет достигнута. Другое дело, что знаний у школьников будет еще меньше. Но это уже другая проблема. Ведь сами же родители, которые сейчас жалуются на обилие уроков, потом будут спрашивать: а почему мой ничего не знает, не умеет, не может? А потому…»

По словам Владимира Спиваковского, так как нет точного графика тех или иных нововведений, то внедрение будет свободным по срокам. Отсчет со следующего года касается в основном перехода на 12-летнее обучение. А по другим элементам реформ нет ключевого показателя эффективности (KPi), по которому можно определять — что задумано, что получилось и как это оценить.

«Хотелось бы, чтобы реформа «стартанула» «уже вчера», — говорит Владимир Спиваковский, — но новых учебников нет, учителя еще не переучены, здания школ не отремонтированы, новые технологии массово не апробированы. Это не значит, что все плохо. Это значит, что только сейчас начали решаться эти вопросы, после подписания закона «в действие»".

В реформе свыше 50 основных пунктов: автономия школ, переход на модернизированные три ступени, финансирование по принципу «деньги ходят за ребенком», уменьшение количества предметов, сертификация учителей, наполняемость классов, обучение на языках, отмена частично домашних заданий, отход от оценок, и т.д. Поэтому, по словам Владимира Спиваковского, надо переделывать все. Иначе произойдет обычный косметический ремонт.

- Думаю, что серьезная переделка возможна, но вряд ли удастся, — говорит он.

Есть мнение

Закон не имеет амбиций. Плюсы и минусы реформы

Самый главный плюс, по мнению Владимира Спиваковского, в том, что дан старт самой реформе. И теперь у директоров и учителей свободны руки и головы для улучшения процессов обучения. А раньше эти руки были связаны. Дана свобода. Но кто и как ею воспользуется — покажет время.

Аналогичный закон о высшем образовании, который приняли три года назад и на который возлагали такие же радужные надежды, никак себя не оправдал — качество ­обучения не улучшилось.

- Минусов в этом законе достаточно, начиная со многих неопределенностей и возникших проблем с языком и до главного минуса: закон не имеет амбиций, — говорит Владимир Спиваковский. — Он лишь способствует усовершенствованию некоторых позиций и исправлению былых ошибок. А вот прорывов, которые бы удивили мир, эта реформа пока не предусматривает.

Тем не менее, возможно, эта реформа наберет обороты и покажет хорошие результаты. Хотя и скептиков достаточно, которые указывают на то, что на эти реформы нет финансирования и нет ответов на главные вопросы, которые волнуют родителей. А именно: чему учить, как учить, кому учить, где учить, зачем учить, сколько это должно стоить и какой результат будет получен по итогам реформы. Будут ли с нас копировать наши успехи другие страны? Тогда мы бы имели совсем другую систему образования — более смелую и результативную.

Кстати

Оставьте детей в покое

Школа должна учить, а семья — воспитывать. А не наоборот.

Ни бабушки, ни родители не должны заниматься систематически с детьми школьными уроками. Это детей развращает и лишает их чувства самостоятельности и ответственности.

- В Америке в таких случаях родителям говорят: оставьте вашего ребенка в покое, пусть он учится сам. А вы займитесь своими делами и своей жизнью. Тогда он вырастет нормальным человеком, — рассказывает Владимир Спиваковский. — Если домашние задания, кружки, секции, факультативы превышают возможности ребенка и родительского терпения, то последним имеет смысл сделать разумный выбор и оптимизировать нагрузку. Или найти другую школу. Слава богу, сейчас есть их разнообразие: построже — полиберальней, с уклоном — без уклона, с продленкой — без, с формой — без, платные — бесплатные, близкие — далекие.

КП в Украине