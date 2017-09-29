Суд по делу о госизмене Януковича перенесен

Оболонский районный суд Киева продолжит судебное заседание по делу государственной измены экс-президента Виктора Януковича 5 октября.

Об этом в зале суда в четверг заявил председательствующий судья Владислав Девятко.

«Суд вынужден объявить перерыв, у нас окончание рабочего времени. Следующее судебное заседание 5 октября в 10 утра», — отметил он.

В ходе судебного заседания в четверг сторона обвинения продемонстрировала коллегии судей экспертизы выступлений экс-президента и ряд видеодоказательств о введении российских войск на территорию Крыма.

В частности, в суде показывали выпуски украинских теленовостей и любительские видео граждан Крыма, где видно как российская военная техника заходила на территорию Украины в марте 2014 года.

УП