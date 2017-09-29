Фронтовая Горловка: вечером и утром «шумели» северные окраины

После того, как в результате утренней стрельбы в Зайцево был ранен местный житель, тревожных сообщений в четверг не поступало до позднего вечера.

С наступлением темноты вновь неспокойно было на северных окраинах. Кроме ставших, увы, традиционными отголосками войны с северного и северо-западного направления, шумно было и со стороны Светлодарской дуги.

Кроме того, как сообщили горловчане, на указанных участках сегодня утром снова стреляли.

Крайне неспокойно было в четверг в районе Докучаевска/Еленовки. Остальные «горячие» точки называются практически ежедневно — Авдеевка, Пески и Марьинка. также сложная обстановка сохраняется на мариупольском направлении.