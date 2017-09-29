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«Заря» добыла историческую победу в Лиге Европы

Пятница, 29 сентября, 2017

В Бильбао луганчане одержали первую в своей истории победу в групповом этапе Лиги Европы.

Сохранив свои ворота в неприкосновенности во время стартового натиска «Атлетика», подопечным Вернидуба удалось забить в середине первого тайма, а затем сохранить счет без изменений помогла безупречная игра голкипера Лунина.

Сенсационная победа сразу же вывела «Зарю» на второе место в турнирной таблицы группы J. Лидирует в ней «Эстерсунд», также с  минимальным счетом обыгравший «Герту».

В Сербии киевское «Динамо» добыло волевую победу — 3:2. После первого тайма гости «горели» 0:2, но нашли в себе силы не только отыграться, но и выйти вперед. «Дубль» Мораеса и гол Буяльского принесли киевлянам три очка и они продолжают занимать первое место в группе В. В другом матче «Скендербеу» и «Янг Бойз» разошлись миром — 1:1.

 



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