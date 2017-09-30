Фронтовая Горловка: пятница прошла без тревожных сообщений

29-го сентября горожане о боевых действиях не сообщали.

Больше всего этой ночью беспокоили… заморозки, ведь температура воздуха опускалась ниже нулевой отметки, а централизованное отопление в городе еще не запущено.

Тем временем активность боевых действий в регионе сместилась на юг. Наиболее неспокойно было восточнее и северо-восточнее Мариуполя, где зафиксировано несколько минометных обстрелов, также применялись крупнокалиберные пулеметы и гранатометы. Под Донецком было неожиданно тихо, разве что неинтенсивно стреляли в районе от аэропорта до Ясиноватой.