Что сейчас происходит в Калиновке, где рвались склады с боеприпасами

В городе Калиновка Винницкой области вечером 26 сентября произошел пожар на крупнейших складах боеприпасов. Взрывы происходили на 48 арсенале, воинской части А1119. Снаряды рвались всю ночь. Люди из близлежащих районов были эвакуированы.

Но сейчас народ уже возвращается в свое жилье — массовые взрывы закончились. «Страна» выяснила, что происходит сейчас в полуразрушенном городе.

Ликвидация последствий

Сегодня на территории военного склада в Калиновке наблюдается одиночная детонация боеприпасов. Это может продолжаться еще несколько дней. Однако эти взрывы для местного населения из окружающих сел угрозы не несут, заверили в Минобороны. Ситуация уже нормализуется.

«В общем, ситуация под контролем: идет воздушная разведка с целью дальнейшего применения самолетов для локализации очагов возгораний, пиротехники начинают разминировать 5-километровую зону», — написал премьер-министр Владимир Гройсман в своем Facebook. Он также напомнил, что на ликвидацию последствий ЧП выделено 100 млн гривен.

К ликвидации последствий ЧП привлечены 2 110 спасателей и 358 единиц техники.

Также сообщается, что полицейские Виннице получили около полусотни сообщений об обнаружении боеприпасов жителями Калиновки. Правоохранители охраняют места обнаружения снарядов до приезда взрывотехников и контролируют ситуацию в городе.

В настоящее время в полицию с заявлениями о кражах из их домов обратились шесть жителей Калиновки. Все правонарушения имели место в зоне непосредственной близости к эпицентру события. По фактам краж возбуждены уголовные дела.

В соседнем селе Павловка больше всего пострадала школa. Взрывные волны повыбивали пластиковые окна, на втором этаже с потолка осыпалась штукатурка, появились трещины на стенах.

Однако детей переводить на учебу в Винницу не будут: было решено проводить уроки на первом этаже, пока второй не отремонтируют.

Павловка больше других населенных пунктов пострадала от взрывов, потому что траектория полета большинства детонирующих боеприпасов пришлась на еесторону. Ремонту и восстановлению подлежат более 2/3 домов, это около 2 тысяч домохозяйств. Большинство повреждений — выбитые окна, двери, частичное разрушение крыш.

Тут был и опасный инциент: один из жителей Павловки перетащил в гараж неразорвавшуюся ракету от «Урагана», а когда их группа приехала, чтобы вывезти снаряд, долго ругался и не пускал саперов. Но соседки помогли убедить его отдать опасную находку.

Местные жители

В 15.00 завершена зачистка от взрывоопасных предметов населенных пунктов вблизи арсенала, из которых проводилась эвакуация местных жителей. Власти уже призвали людей возвращаться в город.

И эвакуированные жители возвращаются в свои дома, кроме больных, которые находились на лечении в Калиновской районной больнице. 14 человек остаются в больницах Винницы, часть из них — это очень пожилые и одинокие селяне, которых некому забрать. Успешно родившие в роддоме Винницкой райбольницы две молодые мамы, которых вечером 26 сентября эвакуировали из Калиновки, ждут выписки, чтобы вернуться домой.

Все населенные пункты подключены к электроснабжению. Продолжаются работы по восстановлению газоснабжения. Занятия в школах возобновятся со 2 октября.

«Когда нас срочно вывозили, у меня была только одна сумка. А теперь имею пять пакетов. Это все помощь. Были врачи. Нас осмотрели. Вот выдали зубную пасту, мыло, щетку. Принимают очень хорошо», — рассказала одна из жительниц Калиновки, которую эвакуировали в Винницу.

Вещи, которые остались после того, как раздали собранную помощь пострадавшим, отправят в зону АТО.

Сотрудники полиции зафиксировали 74 факта повреждения и разрушения домов местных жителей в результате взрывов. Гройсман пообещал, что власти компенсируют все убытки граждан.

Состояние пострадавших

В результате ЧП было травмировано 2 человека, которые были госпитализированы в медицинские учреждения, они пока остаются там. Погибших не было. С местными жителями, которые пострадали в результате взрывов и пожаров, работают психологи.

Транспорт

Возобновлено движение автотранспорта на автодороге Житомир — Могилев – Подольский, а также железнодорожного транспорта на перегоне Сосенко — Калиновка Юго-Западной железной дороги. Остается закрытым движение воздушного транспорта в радиусе 40 километров от Калиновки.

Как сейчас выглядят склады под Калиновкой

Фотографии с места ЧП опубликовали Владимир Гройсман на своей странице в Facebook и ГСЧС на своем сайте.

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