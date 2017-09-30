Через КПВВ пытались провезти антиквариат

Попытку пересечь линию разграничения со старинными вещами пресекли пограничники краматорского отряда на ближайшем от Горловки контрольном пункте въезда/выезда в Майорске.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, во время оформления гражданина, который на автомобиле ГАЗ направлялся со стороны Горловки, пограничным нарядом совместно с сотрудниками ГФС в салоне транспортного средства были обнаружены три охотничьих ножа, старинный меч, бивни слона, весы, датированные 1823 годом, колокол, датированный 1816 годом, корабельный компас XVIII века, семь старинных картин, а также часы и пуговицы 1826 года.

Нарушителя и изъятый антиквариат переданы компетентным органам для принятия правового решения.

Кроме того, во время осмотра автомобиля «Daewoo», на котором гражданин Украины направлялся на неподконтрольную территорию, в багажнике были найдены комплектующие к компьютерной технике на сумму около 22 тысяч грн.

Нарушителя передали сотрудникам ГФС.