Фронтовая Горловка: «бахи» днем объяснили «работой полигона»

Еще одни сутки для горловчан были непривычно тихими.

Полной тишины. конечно же, не было. Так, после полудня в некоторых жилмассивах Горловки были слышны несколько отдаленных. но мощных взрывов. К слову, сообщили о них и жители Донецка, а также Макеевки. По их словам, «громыхнуло мощно, но далековато».

В соцсетях пользователей традиционно «успокоили»: «Шумит полигон. Без паники».

Уже вечером некоторое время были слышны боевые действия в стороне Майорска. К счастью, в активные они не переросли.

Вновь стреляли под Донецком. В «ДНР» сообщили, что в результате обстрела в Петровском районе ранен местный житель 1960 г.р. Неспокойная обстановка сохранялась под Авдеевкой, Марьинкой а также на мариупольском направлении.