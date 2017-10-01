С сегодняшнего дня необходимо ездить с включенными фарами

С 1 октября в Украине водители должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар, выехав за пределы населенного пункта, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

«Согласно ПДД, с 1 октября по 1 мая это положение является обязательным для исполнения и призвано повысить безопасность дорожного движения в затемненных участках дороги как в светлое время суток, так и в темное,» — говорится в сообщении.

За несоблюдение данной нормы водитель может быть оштрафован на сумму от 425 грн.