Футболист «Шахтера» Марлос получил украинское гражданство и уже вызван в сборную

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пригласил в главную команду страны нападающего «Шахтера» Марлоса Ромеро Бонфина. Бразилец, который уже пять лет выступает в УПЛ, несколько дней назад получил гражданство Украины. 28 сентября соответствующий указ был подписан П.Порошенко.

Как пояснил директор юридического департамента ФФУ, Игорь Грищенко, согласно уставу ФИФА, игрок имеет право играть за сборную, если одновременно соблюдены три критерия:

1) наличие гражданства страны;

2) проживание на территории страны непрерывно 5 лет по достижении 18 лет;

3) не участие игрока в матчах любой из сборных страны, гражданином которой он был до этого.

В офис Федерации футбола Украины уже пришло письмо из бразильской Конфедерации футбола, которая подтверждает, что Марлос не принимал участия ни в каких официальных матчах за сборную Бразилии. Учитывая выполнение всех трех критериев, нападающий «Шахтера» имеет право выступать за национальную команду Украины.

В понедельник, 2 октября, Марлос вместе с 25 другими игроками, ранее вызванными Андреем Шевченко, прибудет в расположение сборной Украины в Харькове.

Террикон