Торговые преференции ЕС для Украины вступили в силу

С сегодняшнего дня вступили в силу автономные торговые преференции Европейского Союза для Украины.

Положение ЕС относительно автономных торговых преференций пополнит объемы сельскохозяйственной продукции, сообщает УНН.

Украина может экспортировать в ЕС по Соглашению об ассоциации, не платя таможенные пошлины.

Это также ускорит ликвидацию импортных тарифов ЕС на несколько промышленных товаров, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации.

Украина сможет беспошлинно экспортировать в ЕС большие объемы пшеницы, кукурузы, ячменя, овса и ячменных круп и гранул.

Это предложение создает возможности экспорта без применения таможенных пошлин больших объемов переработанных помидоров, натурального меда и виноградных соков в ЕС. Такие торговые преференции также способствовать развитию отраслей промышленности, например, предоставят преимущества украинским производителям обуви, минеральных удобрений, алюминиевых изделий и бытовой электроники.