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Студентам-переселенцам назначают соцстипендию, несмотря на успеваемость

Понедельник, 2 октября, 2017

Социальная стипендия студентам-переселенцам должна выплачиваться, несмотря на его успешность в учебе. Такое разъяснение дало Министерство образования и науки (МОН) в ответ на запрос БФ «Право на защиту».

В частности, общественники сообщили, что с начала 2017 года наблюдаются различные практики назначения социальной стипендии внутренне перемещенным лицам, которые обусловлены коллизией норм подзаконных актов и неправильным их применением.

«Например, в Криворожском государственном педагогическом университете отказывают в оформлении социальной стипендии студентам ВПЛ, которые не занимают первые места в рейтинге успеваемости. Некоторые вузы в Украине воспринимают академическую задолженность, своевременно погашенную студентом (например, студента не отчислили из вуза, т.к. он успешно пересдал экзамен/зачет) как основание для отказа в назначении социальной стипендии», – сообщили общественники.

В связи с этим специалисты фонда обратились в МОН, и после трех месяцев обработки получили ответ. «По результатам обучения соискатель высшего образования сначала подтверждает статус студента (необходимое условие – отсутствие оснований для отчисления из причин невыполнения учебного плана), после чего стипендиальной комиссией в соответствии с законодательством рассматривается вопрос о назначения такому соискателю высшего образования академической или (при наличии оснований) социальной стипендии», – говорится в ответе министерства.

Таким образом, если студент-ВПЛ ликвидировал задолженность в соответствии со сроками, установленными вузом, к началу следующего учебного семестра, основания для отказа в назначении социальной стипендии отсутствуют. Если студент-ВПЛ по результатам обучения занимает последнее место в рейтинге успеваемости, то основания для отказа – также отсутствуют.

Одновременно МОН сообщает, что коллизия действительно присутствует и предложения и замечания были предоставлены в установленном порядке Министерству социальной политики. «Надеемся, что разъяснения для высших учебных заведений также будут распространены во избежание необоснованных отказов студентам-ВПЛ», – считают общественники.

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