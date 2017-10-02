 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

«Заря» и «Динамо» устроили голевую феерию

Понедельник, 2 октября, 2017

В Премьер-лиге завершились матчи 11-го тура.

Отчетный тур стартовал со встречи двух представителей нашего региона — «Олимпик» принимал «Мариуполь». В первой сорокапятиминутке команды отличиться не сумели, а вот после перерыва зрители увидели пять голов, два из которых — с пенальти. В итоге сильнее оказались дончане — 3:2. В другом матче субботы «Александрия» и «Звезда» расписали мировую — 0:0.

На следующий день «Шахтер» без проблем разобрался с «Карпатами», забив в каждом из таймов по мячу (Феррейра, Федецкий — автогол). «Ворскла» в Одессе разгромила «Черноморец» — 3:0, а «Верес» сыграл со «Сталью» вничью — 1:1.

В завершении воскресного футбольного вечера в Запорожье «Заря», проигрывая после первого тайма 0:3, в течение получаса отыгралась в, казалось бы, безнадежном матче. А в оставшееся время команды успели еще раз обменяться забитыми голами — 4:4 (Харатин, Фрейтас, Силас, Опанасенко — Мбокани, Буяльский, Мораес, Гармаш). Киевляне потеряли еще два очка, а луганчане, напротив, от матча к матчу обретают уверенность и набирают ход.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования