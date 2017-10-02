«Заря» и «Динамо» устроили голевую феерию

В Премьер-лиге завершились матчи 11-го тура.

Отчетный тур стартовал со встречи двух представителей нашего региона — «Олимпик» принимал «Мариуполь». В первой сорокапятиминутке команды отличиться не сумели, а вот после перерыва зрители увидели пять голов, два из которых — с пенальти. В итоге сильнее оказались дончане — 3:2. В другом матче субботы «Александрия» и «Звезда» расписали мировую — 0:0.

На следующий день «Шахтер» без проблем разобрался с «Карпатами», забив в каждом из таймов по мячу (Феррейра, Федецкий — автогол). «Ворскла» в Одессе разгромила «Черноморец» — 3:0, а «Верес» сыграл со «Сталью» вничью — 1:1.

В завершении воскресного футбольного вечера в Запорожье «Заря», проигрывая после первого тайма 0:3, в течение получаса отыгралась в, казалось бы, безнадежном матче. А в оставшееся время команды успели еще раз обменяться забитыми голами — 4:4 (Харатин, Фрейтас, Силас, Опанасенко — Мбокани, Буяльский, Мораес, Гармаш). Киевляне потеряли еще два очка, а луганчане, напротив, от матча к матчу обретают уверенность и набирают ход.