В Донбассе снова перебои с мобильной связью

Технические специалисты МТС -Украина уже работают над решением проблемы.

В пресс-службе компании заявили, что проблемы со связью у абонентов Донецкой и Луганской областей произошли из-за обрыва волоконно-оптической линии связи.

Подтвердили нарушения в работе украинского мобильного оператора и в «ДНР». Как говорится в сообщении, на территории самопровозглашенной республики вновь стали наблюдаться перебои мобильной связи МТС-Украина. «Повреждены волоконно-оптические линии связи на участке Славянск-Лисичанск».

Когда будет восстановлена работа мобильного оператора пока неизвестно, но технические специалисты уже работают над решением ситуации.