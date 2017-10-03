Фронтовая Горловка: снова под огнем Жованка, сгорел дом

В понедельник горожане сообщали о боевых действиях с самого утра.

По их словам, стрелковое и гранатометы были слышны с юго-западного направления. Затем установилась тишина, которая продолжалась, как минимум, до 18 час. С этого времени жители Никитовского района начали сообщать об одиночных «бахах» миномета. Участок от Майорска до Зайцево «шумел несколько часов. Здесь, а также чуть западнее, применялось крупнокалиберное вооружение, РПГ, минометы.

Позднее появились сообщения о том, что в Жованке одна из трассирующих пуль попала крышу жилого дома, после чего начался пожар, который потушить не удалось. Пострадавших, к счастью, нет.

Также одна из мин попала в жилой дом в Марьинке, в результате чего здание было разрушено. Неспокойно и в районе авдеевской промзоны.