В Кабмине Украины прогнозируют рост коммунальных тарифов на 20%

В МЭРТ допускают, что в ближайшие три года тарифы могут расти на 10-20% ежегодно.

В основе консенсус-прогноза Министерства экономического развития и торговли заложен сценарий, предусматривающий рост в 2018 году тарифов на газ на 19%, на отопление, горячую воду и электроэнергию — на 20%. Об этом сообщает УНІАН.

При этом в 2019 году предположительный рост тарифов на природный газ составит 12,5%, на горячую воду, отопление и электроэнергию — на 17,5%. В 2020 году рост тарифов на газ и электроэнергию может составить 10%, на горячую воду и отопление — 19%.

ZN,UA