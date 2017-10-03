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Жебривский: с января газ будет поступать по удвоенной цене

Вторник, 3 октября, 2017

С января 2018 года стоимость газоснабжения возрастет вдвое, заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Об этом он сказал в ходе выездной коллегии ВГА в Покровске, передает местный телеканал «Орбита».

На сегодня в Донецкой области отмечается низкий уровень оснащенности жилых домов приборами учета тепловой энергии.

«С 1 января 2018 года газ все будут получать по новой, удвоенной цене. Каким образом вы собираетесь в принципе обеспечивать теплом население – мне непонятно. Ситуация с установкой приборов учета тепловой энергии критическая. Если у вас не найдется средств на тепломеры – у вас не будет «ни бурки, ни коня, ни шапки», – сказал Жебривский.

Он призвал местные власти и руководителей теплоснабжающих организаций «не заниматься популизмом» и не допускать тарифов ниже себестоимости. Иначе такие предприятия будет ожидать неминуемое банкротство.

Как сообщила и.о. директора департамента ЖКХ Ольга Соловей, вопрос софинансирования приобретения и установки приборов учета тепловой энергии был рассмотрен по существу только в Дружковке, где на реализацию задания ВГА выделили 1 миллион гривен, что составляет 26% от необходимой суммы.

«Остальные города и районы поручение не выполнили. Ответ мы слышим один – отсутствуют средства», – отметила она.

Соловей также напомнила, что с 1 января 2018 года местные бюджеты будут лишены возможности оказывать предприятиям финансовую поддержку в виде дотации на покрытие разницы в тарифах и пополнение уставного фонда. Кроме того, согласно постановлению НКРЭКУ от 22 марта 2017 года, тарифы будут устанавливать органы местного самоуправления, в частности, такие как «Покровскводоканал» и «Покровсктеплосеть».

Как заявляет вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, на сегодня в Украине нет оснований говорить о повышении цены на газ и других тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Он отметил, что цена на газ в проекте госбюджета на 2018 год заложена на уровне предыдущей.

Ранее сообщалось, в МЭРТ допускают, что в ближайшие три года тарифы могут расти на 10-20% ежегодно.

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