Фронтовая Горловка: вечером снова стреляли на севере

Боевые действия в окрестностях города продолжаются.

В первой половине дня было «шумно», но в соцсетях пользователи успокаивали друг друга, что это «полигон». А вот вечером на севере снова начались нешуточные бои. Начиная с 20 час., горловчане сообщали о стрелковом бое, в котором вскоре начали применять крупнокалиберное вооружение и минометы. Такая ситуация в районе Зайцево сохранялась почти до 23 час.

Основная активность во вторник была зафиксирована на мариупольском направлении. По некоторым данным, после долгого перерыва здесь снова стреляли из РСЗО «Град». Как сообщили в пресс-службе штаба АТО, в 16 час. под Гнутово прилетело 20 ракет, от чего загорелись поля. Спустя час 5 ракет упали вблизи позиций ВСУ под Широкино. А в 18 часов под обстрелом оказалась Талаковка…