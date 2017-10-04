Рада приняла пенсионную реформу

В Украине осовременят пенсии и повысят требования к страховому стажу.

В понедельник, 3 октября, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 6614, которым внедряется пенсионная реформа. «За» проголосовали 288 депутатов при минимально необходимых для принятия решения 226 голосах. Голосование происходило в присутствии главы Пенсионного фонда (ПФ) Алексея Зарудного, главы Кабмина Владимира Гройсмана и членов правительства.

Также депутаты одобрили в целом необходимые для запуска реформы изменения в бюджетный кодекс – законопроект № 6617. Этот документ, в частности, касается дотирования ПФ и расширяет ответственность местных бюджетов по социальным выплатам лицам, которые не имеют права на пенсию. За документ проголосовали 255 нардепов. После голосования за этот законопроект спикер ВР Андрей Парубий подытожил, что Верховная Рада завершила рассмотрение законов по пенсионной реформе.

По словам главы Комитета по вопросам соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения ВР Людмилы Денисовой, если президент подпишет эти законопроекты, то пенсионная реформа в Украине может, наконец, стартовать.

К депутатам с призывом принять реформу также обращался Гройсман. »Будет ликвидирована уравняловка, будет ликвидировано налогообложение пенсий. … Поэтому я призываю каждого депутата нажать зеленую кнопку и принять это историческое решение», – сказал премьер-министр.

«Документ (№ 6614 – Ред.) с изменениями рекомендован к принятию во втором чтении и в целом», - отметила Денисова. Список одобренных технико-юридических правок Денисова перед голосованием зачитала под стенограмму.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ЗАКОНЕ. Ко второму чтению депутаты подготовили и рассмотрели более двух тысяч правок в документ. Главная одобренная комитетом правка – введение с 1 января 2019 года второго уровня пенсионной системы. Речь идет о создании личных накопительных счетов для работников младше 35 лет.

Также в ВР одобрили предложение разрешить выход на пенсию в любом возрасте тем, кто отработал 40 лет, – речь идет о календарном, а не льготном стаже. Эту норму предлагают внедрить в 2028 году.

Кроме того, депутаты предложили засчитывать в трудовой стаж работу частным предпринимателем в 1998 – 2000 годах, когда еще не было Единого реестра плательщиков страховых взносов в ПФ (он появился с июля 2000 года). Чтобы подтвердить стаж, достаточно будет свидетельства частного предпринимателя. Также трудовой стаж оставят для студентов вузов, которые учатся на дневной форме на бюджетной основе.

Комитет не поддержал предложение не учитывать в страховом стаже время пребывания в декрете (3 года за каждого ребенка), срочную службу в армии и отобрать доплаты к пенсии у чернобыльцев, проживающих на территории усиленного радиологического контроля. Также учтена поправка, касающаяся запрета инвалидам-пенсионерам по возрасту на получение доплаты из социальных фондов за инвалидность.

Предложенные изменения вызвали беспокойство Всемирного банка и МВФ, однако позже ВБ заявил, что проект реформы еще обсуждается с украинскими властями и спорный вопрос остался лишь один. Что именно обсуждалось, в ВБ не уточняли.

ЧТО МЕНЯЕТСЯ В КОРНЕ. В целом пенсионная реформа не предусматривает прямого повышения пенсионного возраста, но вводит требования к страховому стажу. Так, в 2018 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет стажа. При стаже 15 – 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, менее 15 лет – в 65 лет. Люди, у которых нет страхового стажа, могут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Объем помощи будет определяться исходя из уровня доходов семьи пенсионера. При этом требования к стажу будут расти каждый год на 12 месяцев – через 10 для выхода на пенсию в 60 лет потребуется уже 35 лет страхового стажа.

Коэффициент, используемый при расчете пенсий, уменьшается с 1,35 до 1,0. При этом старые пенсии пересчитают по новому показателю средней заработной платы, который ПФ использует для определения размера пенсий, а не по тому, который был актуален на момент назначения этих пенсий.

Также реформа отменяет назначение пенсий госслужащим за выслугу лет и вводит единую формулу расчета размера пенсий, которая привязывает его к объему взносов в Пенсионный фонд в течение жизни.

С помощью пенсионной реформы правительство, в частности, планирует осовременить пенсии почти для 6 млн украинцев на сумму от 50 до более чем тысячи гривен. Также, как рассказывал министр социальной политики Украины Андрей Рева, в случае принятия пенсионной реформы с 1 октября 2017 года минимальная пенсия в Украине увеличится до 1 452 грн.

Замглавы департамента коммуникаций МВФ Уильям Мюррей также подчеркивал, что принятие пенсионной реформы – критически важное условие для пятого транша в размере 1,9 млрд долларов. Очередной кредит от МВФ был запланирован еще на середину августа, однако из-за нерасторопности парламента сроки пришлось перенести.

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