Опубликован полный текст закона Порошенко по Донбассу‍

На официальном сайте Рады был опубликован проект закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над оккупированными территориями в Луганской и Донецкой областях».

В этом проекте закона Петр Порошенко предлагает Раде законодательно закрепить положение, что Украина не несет ответственность за противоправные действия РФ, ее Вооруженных сил, а также других военных формирований и оккупационной администрации на оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях.

Президент также предлагает Верховной Раде Украине предусмотреть создание объединенного оперативного штаба ВСУ вместо штаба антитеррористической операции для сдерживания и отпора вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях.

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В самопровозглашенных республиках уже прокомментировали появление данного законопроекта. И в «ДНР», и в «ЛНР» заявили, что законопроект П.Порошенко «противоречит Минску». В России отметили, что «свою оценку дадут на экспертном уровне, когда этот документ будет изучен», а в США поддерживают продление особого статуса Донбасса и считают, что это позволит мирным путем урегулировать конфликт.

АСН