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Плохому не научат? Российские пранкеры представили в Донецке книгу о «секретах профессии»

Четверг, 5 октября, 2017

Книга «Вован и Лексус. По ком звонит телефон» российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова была  представлена  в ТРЦ «Донецк Сити».

В издание вошли расшифровки разговоров телефонных шутников, а также секреты профессионального розыгрыша. Авторы рассказывают, как правильно организовать звонок, выбрать тему беседы, и о прочих тонкостях их деятельности.

«Наша книга о том, что не так страшен черт, как его малюют. Войну можно вести дистанционно – посредством диалога. Донецк выбран не случайно. Мы начинали здесь еще в 2014 году, когда освещали события в Донбассе. Начинали общаться с украинскими политиками. В этой книге мы рассказываем о тех событиях», — отметил Столяров.

Книга включает три раздела. В первом представлена биографическая информация об авторах. Во втором – телефонные разговоры. В последнем – краткая инструкция розыгрыша.

Как сообщили местные СМИ, пособие по пранку можно будет приобрести в книжных магазинах Донецка. Часть «учебников» передана в библиотеку ДНУ.



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