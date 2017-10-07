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Украина задолжала вкладчикам Сбербанка СССР 107,6 миллиардов гривен

Суббота, 7 октября, 2017

По состоянию на осень 2017 года Украина должна 107,65 миллиардов гривен вкладчикам Сбербанка СССР.

Такие цифры приводит агентство »Украинские новости» со ссылкой на оборотно-сальдовый баланс Ощадбанка.

Закон «О госгарантиях возобновления сбережений граждан Украины» был принят еще в 1996 году. С тех пор вкладчикам выплатили всего 10,6 миллиардов из более чем 131 миллиардов гривен.

В последний раз выплаты совершались в 2012 году. Тогда было выплачено 4,5 миллиардов гривен. Перед этим выплаты совершались в 2008 году (6,1 миллиарда).

Напомним, в 2008 году правительство Юлии Тимошенко решило выплатить вкладчикам Сбербанка СССР по тысяче гривен на человека. Причем вне зависимости от размеров вклада. Тогда компенсации получили почти шесть с половиной миллионов человек.

Впоследствии история повторилась в 2012 году при четвертом президенте Викторе Януковиче. Тогда на эти цели выделили шесть миллиардов, но в итоге вкладчики забрали только три четверти этой суммы.

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