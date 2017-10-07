Украина задолжала вкладчикам Сбербанка СССР 107,6 миллиардов гривен

По состоянию на осень 2017 года Украина должна 107,65 миллиардов гривен вкладчикам Сбербанка СССР.

Такие цифры приводит агентство »Украинские новости» со ссылкой на оборотно-сальдовый баланс Ощадбанка.

Закон «О госгарантиях возобновления сбережений граждан Украины» был принят еще в 1996 году. С тех пор вкладчикам выплатили всего 10,6 миллиардов из более чем 131 миллиардов гривен.

В последний раз выплаты совершались в 2012 году. Тогда было выплачено 4,5 миллиардов гривен. Перед этим выплаты совершались в 2008 году (6,1 миллиарда).

Напомним, в 2008 году правительство Юлии Тимошенко решило выплатить вкладчикам Сбербанка СССР по тысяче гривен на человека. Причем вне зависимости от размеров вклада. Тогда компенсации получили почти шесть с половиной миллионов человек.

Впоследствии история повторилась в 2012 году при четвертом президенте Викторе Януковиче. Тогда на эти цели выделили шесть миллиардов, но в итоге вкладчики забрали только три четверти этой суммы.

КП в Украине