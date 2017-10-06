Фронтовая Горловка: вечером был серьезный «замес» под Зайцево

В четверг горожане слышали боевые действия на протяжении всего дня.

Если в первой половине они носили непостоянный характер, хотя и были иногда весьма громко, то вечером ситуация серьезно усугубилась.

Бои на участке от Майорска до Зайцево активизировались ближе к 18 час. Началось все со стрелкового, но вскоре заработали и минометы. К 19 час. местные жители сообщали о плотном бое, в котором также применялась бронетехника. Еще спустя полчаса очевидцы рассказали об использовании РСЗО «Град». Своего пика интенсивность боевых действий достигла к 20.30, когда горловчане написали в соцсетях о серии «бахов» — как прилетов, так и залпов. Затем, судя по их комментариям, напряжение стало спадать и хотя временами северное направление продолжало «шуметь», бои уже не были такими интенсивными. Также было слышно стрелковое на юго-западе.

В пятницу утром, около 7 час., прогремел одиночный, но мощный «бах». Его услышали во многих жилмассивах Горловки.

Стоит отметить, что в четверг днем отмечали высокую интенсивность боевых действий и жители Донецка, а также близлежащих населенных пунктов. Вечером отмечалась также высокая активность на участке от аэропорта до Ясиноватой и под Докучаевском. Продолжают стрелять как на луганском, так и на мариупольском направлениях.