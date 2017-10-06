 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Фронтовая Горловка: вечером был серьезный «замес» под Зайцево

Пятница, 6 октября, 2017

В четверг горожане слышали боевые действия на протяжении всего дня.

Если в первой половине они носили непостоянный характер, хотя и были иногда весьма громко, то вечером ситуация серьезно усугубилась.

Бои на участке от Майорска до Зайцево активизировались ближе к 18 час. Началось все со стрелкового, но вскоре заработали и минометы. К 19 час. местные жители сообщали о плотном бое, в котором также применялась бронетехника. Еще спустя полчаса очевидцы рассказали об использовании РСЗО «Град». Своего пика интенсивность боевых действий достигла к 20.30, когда горловчане написали в соцсетях о серии «бахов» — как прилетов, так и залпов. Затем, судя по их комментариям, напряжение стало спадать и хотя временами северное направление продолжало «шуметь», бои уже не были такими интенсивными. Также было слышно стрелковое на юго-западе.

В пятницу утром, около 7 час., прогремел одиночный, но мощный «бах». Его услышали во многих жилмассивах Горловки.

Стоит отметить, что в четверг днем отмечали высокую интенсивность боевых действий и жители Донецка, а также близлежащих населенных пунктов. Вечером отмечалась также высокая активность на участке от аэропорта до Ясиноватой и под Докучаевском. Продолжают стрелять как на луганском, так и на мариупольском направлениях.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования