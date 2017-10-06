В «ДНР» заявили о передаче останков жертв крушения «Боинга» и обломков авиалайнера голландской стороне

По некоторым данным, передача состоялась в донецком офисе ОБСЕ при содействии спецмиссии.

В сообщении говорится, что в конце лета при обследовании местности в районе крушения «Boeing-777» под Торезом были обнаружены фрагменты человеческих тел, предположительно, жертв авиакатастрофы. Позднее, Нидерландам было направлено обращение о готовности передать найденные останки.

5-го октября встреча состоялась, на ней найденные обломки и останки жертв крушения были переданы уполномоченным представителям Голландии.