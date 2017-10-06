Рада обязала организаторов фестивалей в Украине советоваться с СБУ касательно участников из РФ

Верховная Рада обязала организаторов мероприятий в Украине советоваться с СБУ в отношении артистов, которых хотят пригласить из Российской Федерации. За соответствующий законопроект №6682 об особенностях организации и проведения гастрольных мероприятий в Украине при участии граждан страны-агрессора проголосовали 232 народных депутата (со второго раза).

Мероприятия с участием артистов из России допускаются, однако организатор должен за 30 дней обратиться в СБУ с запросом относительно нарушителей среди потенциальных участников мероприятия. Организатора обязывают предоставить данные об имени, псевдониме артиста и т. п. А СБУ, со своей стороны, в течение 10 дней дает ответ, есть ли основания не допустить российского артиста на территорию Украины. Только после получения такого ответа Службы безопасности организатор может заключить договор с артистом. И даже в этом случае нельзя исключать, что основания для недопущения в Украину артиста могут возникнуть позже.

Если организатор мероприятия нарушит описанные нормы, ему грозит штраф от 50 до 100 минимальных зарплат (сейчас это от 160 до 320 тыс. грн). Согласно законопроекту, Минкульт определит порядок наложения штрафов.

В закон »О гастрольных мероприятиях в Украине» ввели такую норму: «Не допускается проведение гастрольных мероприятий, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, которые создают положительный образ государства-агрессора, оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины».

Кроме того, запрещается проведение гастрольного мероприятия, если в нем принимает участие человек, который угрожает нацбезопасности (если его фамилия есть в специальном перечне Минкульта).

Отметим, это не единственная законодательная инициатива касательно гастролирования в Украине артистов с Российской Федерации. Так, четверо внефракционных депутатов во главе с Андреем Ильенко предложили Раде запретить гастроли российских артистов в Украине, а также украинских — в РФ.

112.ua