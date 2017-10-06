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Свыше половины угля импортируется в Украину из России

Пятница, 6 октября, 2017

Украина увеличила импорт угля в денежном выражении почти в 2 раза.

Украина в январе-сентябре 2017 г. увеличила импорт каменного угля и антрацита в денежном выражении в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $ 1,89 млрд. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы Украины.

Основным поставщиком за этот период была Россия (54,9%), поставки из которой составили $ 1,04 млрд. Второе место занял уголь из США (25%, или $ 477,9 млн), а третье — из Канады (6,1%, или $ 116,2 млн). Из других стран Украина импортировала уголь на $ 262,3 млн.

По данным ГФС, за 9 месяцев Украина экспортировала каменный уголь и антрацит в Россию (на $ 40,8 млн), Словакию ($ 28 млн), Турцию ($ 2,5 млн) и другие страны ($ 3,9 млн).

ZN,UA



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