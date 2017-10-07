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Фронтовая Горловка: посмотрев фильм о жизни первоклассницы из Зайцево, британец начал помогать ей деньгами

Суббота, 7 октября, 2017

«Это лучшее, на что я тратил деньги»: как документальный фильм растрогал британского пенсионера.

 

Фильм «Один день в серой зоне» — трогательный пример того, как документальное искусство может изменить чью-то жизнь. Об этой истории рассказал сайт горадминистрации «ДНР».

Поселок Зайцево считается одной из основных горячих точек Донбасса наряду с Горловкой и Авдеевкой. В феврале 2017 года RTД выпустил документальный фильм «Один день в серой зоне», главные герои которого — первоклассница Маша из Зайцева и ее семья. Вскоре авторы фильма получили письмо из Великобритании. Пенсионер из Уэльса Роджер Данфорд передавал Маше и ее родным слова поддержки, кроме того, он вложил в конверт £30.

Осенью 2016 года съемочная группа RTД отправилась в Зайцево, чтобы снять фильм о жизни в поселке, где не прекращаются обстрелы и где живут семьи, которым не к кому и некуда уезжать.

Фильм «Один день в серой зоне» вышел на экраны в феврале 2017 года. Через несколько недель его авторы Вячеслав Гузь и Александр Панов получили письмо, адресованное героине документальной ленты — семилетней Маше Рыжковой.

Отправитель, британец Роджер Данфорд, узнал имена членов съемочной группы из финальных титров. В письме он пожелал Маше стать принцессой, а поселку Зайцево — мирным местом. Мужчина признался, что долго плакал, посмотрев фильм.

Данфорд — пенсионер, живет в собственном доме в Уэльсе на берегу моря, раньше работал автоэлектриком и строителем. Он вложил в конверт £30. Авторы фильма с помощью представителей местной власти передали письмо и деньги семье Рыжковых.

На полученную сумму мама купила Маше зимнюю красную куртку. Роджер прислал второе письмо — снова в конверте и снова с деньгами, на этот раз £95.

«На чаепитие и конфеты для Машиного класса», — написал он.

Деньги пытались передать целый месяц: никто не хотел рисковать жизнью и ехать в Зайцево.

Третий перевод от Данфорда — на €195 — пришел через одну из платежных систем. Четвертый перевод был на сумму €326. На эти деньги Машина мама отвезла дочь на море, купила ей велосипед, школьную форму, кроссовки, банты и цветные карандаши.

«В одном из писем я написал ему: не бьет ли по вашему карману эта благотворительность? Вы все-таки пенсионер. Вот его ответ», — рассказал автор фильма Вячеслав Гузь.

«У меня есть дом, у меня есть машина, я ем еду, какую захочу… Я включаю отопление, если мне холодно… У меня есть врач. Несколько сотен евро, которые я посылаю, — это не так уж и много… Это лучшее, на что я тратил деньги… Нет никакого риска для моих финансов… Слишком много денег еще никому не подарили счастья», — поделился пенсионер из Уэльса.

Обстрелы Зайцева не прекращаются до сих пор. «Я счастлив, что есть такие люди. Легче жить и работать приятнее», — заявил Гузь.

Он сказал, что надеется снять продолжение истории — встречу Маши Рыжковой, сейчас уже второклассницы, и Роджера Данфорда в Уэльсе.

Как выяснил RTД, британский пенсионер не готов сняться в фильме. «С самого начала я даже не мог подумать, что мое письмо с деньгами дойдет сначала до России, а потом до Зайцева. Я понимаю, что моя встреча с Машей могла бы получиться очень эмоциональной, но публичность — это не про меня. К тому же я тот самый человек, один из пяти, который боится летать», — признался Данфорд.

По словам пенсионера, он никогда не жертвует деньги британским крупным благотворительным организациям: «Фонды в Великобритании — это бизнес. Пожертвования не доходят до тех, кому они действительно нужны. А если и доходят, то самая малость».

Пятый перевод Маше из Зайцево Роджер Данфорд собирается сделать к Рождеству. «Если будет такая возможность», — уточнил он.



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