Впереди — решающий поединок с Хорватией

Сборная Украины обыграла Косово и сравнялась по очкам с Хорватией.





Под проливным дождем украинцы сумели дожать соперника лишь после перерыва. Сначала Пакярада срезал мяч в свои ворота, а под занавес встречи итоговый счет установил Ярмоленко — 2:0.

Украина вышла на третье место в турнирной таблице и сравнялась по очкам с хорватами, которые дома сенсационно сыграли вничью с финнами — 1:1. Лидирует же в группе Исландия, разгромившая в гостях Турцию — 3:0.

Теперь, спустя три дня, 9 октября, «желто-синие» на НСК «Олимпийский» в Киеве в решающей встрече примут хорватов.