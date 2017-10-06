Драка, крики и дымовая шашка: Как парламент принимал законопроекты о реинтеграции и статусе Донбасса

В сухом остатке — один закон в целом, другой — за основу, и признавшийся в использовании дымовой шашки Левченко.

Судьбоносное, стратегически важное и просто необходимое — вот оно какое, признание РФ оккупантом и возложение на нее ответственности за паспорта с двуглавым орлом у жителей украинского (!) Донбасса и «отжатые» предприятия на востоке Украины. И вроде бы все согласны, что это очень важно. А вот о том, как именно оформить отпор России, в украинском парламенте спорили второй день. Горячо и рьяно, блокируя трибуну, используя кулаки и дымовую шашку.

Проект закона о реинтеграции Донбасса обсуждали все лето — подогревали интерес. В сентябре неравнодушные уже томились в ожидании. А в первых числах октября начался настоящий экшн с элементами боевика — президент подает документы в парламент в среду, комитет рассматривает в четверг утром, и уже вечером — попытка рассмотрения в Раде. Параллельно регистрируют альтернативные законопроекты и активно комментируют тексты в СМИ. Становится ясно — «Самопомич» настроена решительно и сдаваться без боя не собирается.

Так, вечер пленарного четверга не задался. Вроде бы и секретарь СНБО Александр Турчинов важность решения объяснил, и депутатов в зале было аж 366 человек — но все не то. «Самопомич» и некоторые внефракционные депутаты блокируют президию и трибуну, представители «Народного фронта» пытаются помешать — шум, гам, спикер ВР Андрей Парубий объявляет перерыв и вызывает глав фракций «на ковер». Уровень парламентаризма зашкаливает.

Не проходит и часа — начинают возвращаться главы фракций. Ходят слухи, что договорились: в новом законе о реинтеграции Донбасса не будут упоминать Минск. Казалось бы, дело в шляпе, но не тут-то было: «Самопомич» заявляет, что с ней не советовались — и разблокировать президию не будут, не собираются.

Разочарованный Парубий официально заявляет об изъятии нормы о минских договоренностях из президентского законопроекта и закрывает заседание, анонсируя, что уж завтра-то наверняка.

Завтра, то есть сегодня, началось не с официальной регистрации депутатов в сессионном зале, а с «контрблокирования» трибуны и президии ВР представителями «Блока Петра Порошенко». В кулуарах поговаривали, что парламентариев из президентской партии в сессионный зал пустили перед тем, как открыть двери для всех остальных. Вот такая маленькая хитрость — однако фактами не подтвержденная.

Как только спикер ВР Андрей Парубий и вице-спикер Ирина Геращенко заходят в зал, их места освобождают, однако президия и трибуна в оцеплении.

Открыто заседание, продолжается обсуждение президентского законопроекта о реинтеграции Донбасса — того самого, который объявляет Россию агрессором, а АТО переводит в формат самозащиты Украины. Приверженцев и противников, желающих выступить, приглашают к тщательно охраняемой трибуне. Там и происходит потасовка в процессе голосования за документ — внефракционный нардеп Юрий Левченко пытается добраться как можно ближе к Парубию, выкрикивая что-то о Конституции. Ему всеми силами пытаются помешать.

А тем временем, диву даешься, как под куполом нашлось 233 голоса «за», ведь тьмища приверженцев президентского законопроекта была где угодно в сессионном зале, только не у своих мест. Немного цифр: из 129 присутствующих в зале депутатов от БПП 114 поддержали законопроект, и только 12 не голосовали, а трое воздержались. По ссылке - результаты поименного голосования.

О рассмотрении альтернативных законопроектов касательно реинтеграции Донбасса речи не шло — не для того большинство народных избранников в пятницу на работу пришло.

Надо было принимать второй президентский законопроект — да побыстрее, пока ничего не случилось. Тот самый, который продлевает особый порядок самоуправления на Донбассе на год — но с уступками, то бишь уточнением, что норма будет действовать, после того как РФ выведет войска и военную технику из ОРДЛО.

Но что-то таки случилось. В зале оказалась дымовая шашка. Дым, запах — но заседание не прерывают.

Шум. Реплики. Суета. Наконец — голосование и 229 «за». Решение принято, об альтернативном законопроекте не вспоминают.

Юрий Левченко с трибуны признается, что это он зажег дымовую шашку: «Я считаю, что я сделал правильно, потому что я бы этот парламент сжег, чтобы он не делал то, что он делает, те антиконституционные вещи, чтобы вы не нарушали присягу, чтобы вы все не издевались над украинским народом». Вице-спикер Ирина Геращенко требует отключить его микрофон.

Позже, уже в кулуарах, он объяснил, что надеялся прервать заседание, на котором, по его мнению, происходили противоправные вещи, — однако у него это не вышло. И уточнил, что дымовую шашку в зал занес не он, — однако называть этого человека не согласился.

Нардеп от “Народного фронта” Андрей Тетерук проявил ловкость рук и вынес шашку из зала заседаний в коридор, по пути “задев” представителя “Самопомочи” Семена Семенченко.

Парубий еще просил депутатов не расходиться, все же добился провала постановлений об отмене голосований за судебную и пенсионную реформу, а потом преждевременно закрыл заседание. Сказал, что из-за «инцидента» работать стало сложно. А еще призвал депутатов подумать над своим поведением и не рушить парламентаризм.

Что ж, следующая пленарная неделя — 17-20 октября, тогда и посмотрим, одумались ли законодатели.

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