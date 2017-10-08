Фронтовая Горловка: вечером стреляли на нескольких направлениях

В субботу, 7 октября, вечером на окраинах Горловки снова было неспокойно.

О боевых действиях горожане начали сообщ1ать ближе к 20 час., когда практически одновременно зашумели и север, и запад, и юг. Кроме стрелкового применялись минометы, а также бронетехника. Такая ситуация сохранялась на протяжении 2-3 часов.

Кроме того, вечером возобновились бои на участке от Авдеевки до аэропорта, стреляли также восточнее Мариуполя. На луганском направлении боевые действия зафиксированы в районе Стаханова, а также Первомайска и Попасной.