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Стало известно, кому после реформы можно выйти на пенсию раньше

Воскресенье, 8 октября, 2017

Для некоторых категорий населения в Украине после пенсионной реформы сохраняется право на досрочный выход на пенсию.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, сохраняется право на досрочный выход на пенсию для матерей, которые воспитали 5 детей или инвалидов с детства (в 50 лет), военных — участников боевых действий (55 лет), лилипутов и диспропорциональных карликов (40/45 лет), артистов (при наличии выслуги от 20 до 35 лет), журналистов, в случае ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении служебных обязанностей в местах чрезвычайных событий и чернобыльцев (со снижением пенсионного возраста).

Новый закон о пенсионной реформе не предусматривает повышение пенсионного возраста, но увеличивает страховой стаж. Он будет подниматься постепенно и до 2028 года должен будет достичь 35 лет. С 1 октября для 5,5 миллиона пенсионеров пенсии в среднем вырастут на 692 гривны.

Gazeta.ua



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