Украинцы сдают доллары в банки

С начала года финучреждения купили у физических лиц уже больше двух миллиардов долларов.

В сентябре чистая продажа наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему составила 40,6 миллиона долларов в эквиваленте. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Так, в сентябре банки продали наличной валюты населению на 665,5 млн долларов, купили – на 706,1 млн долларов.

С начала года украинцы продали банкам на 2,036 млрд долларов больше наличной валюты, чем купили.

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