В Сербии встретились Волкер и Сурков

В Белграде состоялась встреча спецпредставителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова.

В сербском Белграде встретились спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков. Об этом сообщило издание Blic.

Сам Волкер говорил, что беседа будет касаться стимулирования реализации Минска и восстановления территориальной целостности Украины.

Бывший посол США в РФ Джон Теффт сообщал, что Волкер и Сурков обсудят на второй встрече введение миротворцев в Донбасс.

Первая встреча Суркова и Волкера состоялась 21 августа в Минске, где были заключены соглашения по Донбассу.

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