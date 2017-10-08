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55 лет назад в Горловку была передана коллекция произведений Рериха

Воскресенье, 8 октября, 2017

В горловском художественном музее в понедельник, 9 октября, в день рождения Николая Константиновича, состоится мероприятие, открывающее ежегодную «рериховскую неделю» и посвященное 55-летию со дня поступления коллекции произведений Н.Рериха в музей. 

В коллекцию входят 28 работ, подаренных музею в 1962 г. московским коллекционером, доктором медицинских наук Сергеем Мухиным. Постоянная экспозиция монографического зала Рериха познакомит посетителей с многогранным характером творчества всемирно известного художника в области графики, станковой и монументальной живописи – с произведениями, которые выполнены в 1893-1916 гг.

Его живописные произведения «Поморяне. Утро» (1906), «Старый Псков» (1904), «Могила викинга» (1908), «Лесовики» (1916), «Ковер-самолет» (1916), «Эскизы росписи моленной» (1914) поражают величием, ощущением эпической мощи, позволяют прикоснуться к мироощущению древних людей, к миру волшебства и реальности.

Выставка графических работ Рериха расширяет представление о многогранном творчестве выдающегося мастера и позволяет понять творческий процесс создания  исторических живописных полотен и произведений театрально-декорационного искусства.

Посетители смогут познакомиться с разделом экспозиции, где представлены печатные издания, посвященные жизни и творчеству Рериха, а также с документами и письмами С.А.Мухина, благодаря которому коллекция находится в музее.

Гости музея услышат о жизни и творчестве великого художника и узнают много интересного о нем, как об общественном деятеле –  о создателе Пакта Рериха, Пакта об охране памятников культуры на случай военных действий.

Обладая одной из крупнейших на постсоветском пространстве коллекцией работ Н.Рериха, художника, ученого, философа, путешественника –  в Горловке не только сберегают коллекцию, но и на протяжении многих лет занимается изучением творчества великого мастера. Исследовательская работа дает возможность открывать все новые и новые грани в художественном творчестве Рериха, раскрывать многозначность его символики, за которой скрывается гораздо больше смысла, чем можно увидеть на первый взгляд. Рассказ о научной деятельности музея раскроет посетителям результаты исследований и их использование в практической деятельности.

Горловчане и гости города приглашаются в художественный музей на экспозицию, посвященную творчеству Николая Рериха.



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