ВНО 2018: какие новшества ждут школьников

Тесты будут сдавать и учащиеся ПТУ, а для иностранных языков введут два уровня сложности.

Традиционно в начале учебного года Минобразования сообщило будущим выпускникам даты проведения ВНО и нововведения системы оценивания. «Сегодня» выяснила, какие изменения будут в тестировании в следующем году.

Сроки

Выпускники смогут зарегистрироваться на ВНО-2018 с 6 февраля по 19 марта, а изменить неверно внесенные данные — до 2 апреля. Уже 30 апреля всем участникам отправят особые приглашения-пропуска с временем и местом проведения тестов. Следить за получением приглашения надо на своей страничке на сайте ВНО. Основная сессия тестов стартует 22 мая и продлится до 13 июня. Первым школьники сдадут тесты по математике — 22 мая, следующим предметом станет украинский язык и литература — 24 мая. Далее пройдет ВНО по испанскому, немецкому и французскому языкам — 29 мая. А вот английский будут сдавать в первый день лета — 1 июня. 4 июня выпускники сдадут биологию, 6 июня — историю Украины, 8-го — географию, 11-го — физику, а 13-го — химию.

Результаты по украинскому языку и литературе, иностранным языкам, математике и биологии участники ВНО узнают до 15 июня, по другим предметам — до 21 июня.

Пока в МОН не сообщают, когда пройдет дополнительная сессия, но обещают опубликовать ее график до 30 апреля следующего года. Но уже известно, что регистрация для участия в этой сессии пройдет с 3 по 21 мая. Сдавать дополнительные тесты смогут участники, которые не смогли зарегистрироваться на основные, — это участники АТО или школьники из Крыма и неконтролируемых территорий Донбасса.

Новшества

В перечне предметов ВНО-2018 не будет русского языка. »Вузы не требуют сертификата ВНО по русскому, а потому нет необходимости финансировать эти тесты», — объяснили нам в Украинском центре оценивания качества образования. Отсутствие необходимости сдавать русский демонстрирует и отчет о регистрации на ВНО-2017 — тесты по русскому сдавали всего 3381 человек (1,4% участников). Кроме того, для тестов по иностранным языкам разработали два уровня сложности. Первый, В1 — для детей, изучавших язык в школе на стандартном уровне, а второй, В2 — для изучавших углубленно. Также тесты будут включать аудирование — выполнение заданий на слух. Кроме школьников, в следующем году тесты придется сдавать и выпускникам профессионально-технических учебных заведений и колледжей. Для них ВНО будет служить формой государственной итоговой аттестации.

Также ВНО-2018 планируют адаптировать для детей с ограниченными возможностями. Для школьников со слабым зрением хотят напечатать тесты шрифтом Брайля, время выполнения продлить на полчаса и обеспечить им дополнительное освещение. В МОН обещают учесть и потребности детей на инвалидных колясках, оборудовав помещения пандусами.

Онлайн-курсы

На днях Минобразования совместно с платформой Prometheus запустили онлайн-курсы по подготовке к тестам по украинскому языку и литературе, истории Украины и математике. Курсы абсолютно бесплатны. После регистрации на портале открывается доступ к конспектам лекций, презентациям, тестам, а также онлайн-консультациям с учителями. В МОН подчеркивают, что курсы пригодятся всем выпускникам, а также школьникам из Крыма и отдельных регионов Донбасса, у которых нет возможности подготовиться к ВНО. Ранее для этой категории учащихся подобные е-курсы запустили на платформе moodle.mdu.in.ua Мариупольского госуниверситета. »Готовиться к ВНО дома — очень удобно. И денег платить не надо», — отметила школьница из Донецка Кира Седова.

Подготовиться за год — можно

Хотя программа ВНО включает в себя материалы за шесть лет обучения, многие ленились в школе, и начинают готовиться к тестам только сейчас. »В основном договариваются о подготовке за год перед тестами, иногда даже — за полгода», — рассказала нам репетитор по украинскому языку и литературе Любовь Тимофеева. Она считает, что за это время вполне можно выучить программу. »Я не гарантирую отличной сдачи ВНО, но при условии, что ребенок системно выполняет все задания, могу обещать, что он точно сдаст», — отметила Любовь Николаевна.

Цены на услуги репетиторов в разных регионах разнятся. Дороже всего подготовка в столице. Киевские репетиторы за один час занятия по украинскому языку и литературе берут в среднем 150-250 грн, а за математику — 150-300 грн. Чуть дешевле подготовка в Одессе — там один час украинского языка или математики обойдется в 100-200 грн. Еще выгоднее репетиторские расценки во Львове и Днепре — там часовое занятие по подготовке к ВНО стоит 60-150 грн.

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