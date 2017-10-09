Мариуполь купил 15 трамваев из Словакии

Мариуполь закупил 15 трамваев, которые ранее курсировали в Словакии, общей стоимостью 22,3 млн гривен, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что 7 из 15 трамваев уже прошли обкатку и вводятся в эксплуатацию. Ожидается, что они скоро выйдут на маршруты № 8 и 9.

«Мы поставили перед собой несколько задач: убрать весь аварийный транспорт из нашего города и создать здоровую конкуренцию частному перевозчику. За два года Мариуполь получил более 80 единиц техники. Прибывшие трамваи станут на востребованные маршруты и свяжут ЖМР «Западный» с центральной частью города, а также Левобережный район с Кальмиусским», — отметил городской голова Вадим Бойченко, который посетил трамвайное депо №3 и осмотрел новый транспорт.

В горсовете сообщают, что в рамках реализации совместной программы города и области в Мариуполе продолжается транспортное замещение. По этому проекту уже закуплено и введено в эксплуатацию 15 единиц подвижного состава за счет областного финансирования, столько же закупается и из городского бюджета.

Так, еще 7 трамваев Tatra-T3 прибыли в город после капитального ремонта. Оставшиеся 8 единиц должны поступить в Мариуполь до конца года. «В каждом из них 24 посадочных места. Оснащены многофункциональной информационной системой, работающей в аудио и видео режиме, GPS-навигацией и Wi-Fi оборудованием. В салоне также установлено 3 видеокамеры», — рассказал о новом подвижном составе директор департамента транспорта и связи горсовета Василий Клат.

Кроме того, мэр ставит перед МТТУ и департаментом транспорта и связи горсовета задачу повысить культуру обслуживания пассажиров. Он сообщил, что с 1 сентября на предприятии пересмотрен уровень заработной платы и теперь водители в среднем получают 7-8 тыс грн. »Я хочу, чтобы вы приходили на работу с хорошим настроением и отдавали его своим трудом по отношению к нашим пассажирам», — подчеркнул Бойченко, обращаясь к персоналу МТТУ.

В свою очередь, директор МТТУ Виталий Донев показал, как в депо №3 ведется работа по улучшению условий труда персонала – отремонтированы санузлы и душевая, закупаются новые шкафчики для одежды и рабочие инструменты. Он отметил, что в каждом депо в скором времени будут отремонтированы все подсобные помещения.

Ранее сообщалось, что в Горловке усилиями работников ТТУ восстановлен трамвай.

ОстроВ