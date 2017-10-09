Фронтовая Горловка: в поселке ш. «Кочегарка» восстановлено водоснабжение

В прошлом месяце специалисты Горловского ПУВКХ выполнили замену изношенного участка водовода, подающего питьевую воду жителям поселка шахты «Кочегарка«. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании «Вода Донбасса».

Стальной водовод «Старогородской» диаметром 325 мм был введен в эксплуатацию в 1932 году. За 85 лет работы трубопровод был сильно изношен. В отсутствие электрохимзащиты водовод был подвержен влиянию блуждающих токов, исходящих от пролегающих рядом трамвайных путей, что ускоряло процесс разрушения металла. Из-за неудовлетворительного состояния водовода постоянно происходили порывы и утечки, создававшие значительные неудобства жителям поселка.

Работы по замене участка трубопровода были начаты в августе, всего было проложено 440 м полиэтиленовых труб диаметром 315 мм. Благодаря выполненным работам было стабилизировано водоснабжение жителей поселка шахты «Кочегарка».