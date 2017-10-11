Переселенцев стало больше

В Минсоцполитики назвали число зарегистрированных переселенцев из Крыма и Донбасса.

«По состоянию на 9 октября, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, на учет взят 1 млн. 599 тыс. 171 переселенец или 1 млн. 291 тыс. 519 семей из Донбасса и Крыма», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 25 сентября в Украине было взято на учет 1 млн. 592 тыс. 982 переселенца или 1 млн. 285 тыс. 506 семей.

Также подчеркивается, что получателям помощи выделено 2 млрд. 143 млн. 108 тыс. грн.