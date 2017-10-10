Тиллерсон и Лавров согласовали продолжение встреч Волкера с Сурковым

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время телефонного разговора в понедельник, 9 октября, обсудили вопросы урегулирования конфликта в ОРДЛО.

Особое внимание собеседники уделили продолжению встреч спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и советника президента РФ Владислава Суркова.

«Стороны подчеркнули важность продолжения контактов по этому каналу в интересах выработки реалистичных подходов к выполнению согласованного в Минске «Комплекса мер», — сказано в сообщении МИД России.

Лавров в очередной раз заявил, что украинский законопроект о реинтеграции Донбасса, принятый Верховной Радой, «противоречит Минским соглашениям и подрывает мирное урегулирование».

Главы внешнеполитических ведомств договорились оставаться на связи по важным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

В Госдепартаменте пока что не комментировали телефонный разговор Тиллерсона с Лавровым.

ZN,UA