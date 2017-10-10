Фронтовая Горловка: вечером было неспокойно и пропал Интернет

С наступлением темноты снова «зашумели» окраины.

Первые сообщения в соцсетях появились около 18.30. Сначала речь шла только о стрелковом, однако, позднее на севере и на юго-западе стали слышны и «бахи».

После полуночи, по словам горловчан, стрелять продолжили. На севере/северо-западе «стрекотали» крупнокалиберные пулеметы, кроме того периодически били из минометов. Такая ситуация сохранялась как минимум до 2.30.

Также горожане рассказали о серьезных перебоях с Интернетом, причем проблемы фиксировались не только в Горловке, но и в Донецке, Дебальцево, Докучаевске…

С полудня неспокойно было в районе аэропорта, вечером стреляли на мариупольском направлении — под Гнутово и на луганском — от Попасной до Кадиевки (бывший Стаханов).