Чемпионат мира в России пройдет без Украины

Вторник, 10 октября, 2017
Вчера в Киеве состоялся последний матч в отборочном турнире ЧМ-2018, который для сборной Украины завершился с отрицательным результатом.
Первый тайм хозяева поля провели весьма неплохо и, показав добротный футбол, подарили болельщикам надежду на благоприятный исход встречи с Хорватией. Однако, после перерыва украинцы почему-то стали бояться идти вперед, чем сразу же воспользовались хорваты, перехватив инициативу. Это вылилось в гол Крамарича, после которого команда Шевченко окончательно рассыпалась. Гости, напротив, заиграли увереннее и забили еще раз — Крамарич оформил «дубль». После счет не менялся. Украина финишировала на третьем месте в группе, пропустив вперед Исландию и Хорватию.
Первое место в группе I заняла Исландия, в заключительном матче обыгравшая дома Косово — 2:0. Финляндии дважды удалось отыграться в поединке против Турции — 2:2.
Исландия — 22 очка,
Хорватия — 20,
Украина — 17
Турция — 15
Финляндия — 9
Косово — 1.