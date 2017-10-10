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Чемпионат мира в России пройдет без Украины

Вторник, 10 октября, 2017

Вчера в Киеве состоялся последний матч в отборочном турнире ЧМ-2018, который для сборной Украины завершился с отрицательным результатом.

Первый тайм хозяева поля провели весьма неплохо и, показав добротный футбол, подарили болельщикам надежду на благоприятный исход встречи с Хорватией. Однако, после перерыва украинцы почему-то стали бояться идти вперед, чем сразу же воспользовались хорваты, перехватив инициативу. Это вылилось в гол Крамарича, после которого команда Шевченко окончательно рассыпалась. Гости, напротив, заиграли увереннее и забили еще раз — Крамарич оформил «дубль». После счет не менялся. Украина финишировала на третьем месте в группе, пропустив вперед Исландию и Хорватию.

Первое место в группе I заняла Исландия, в заключительном матче обыгравшая дома Косово — 2:0. Финляндии дважды удалось отыграться в поединке против Турции — 2:2.

Исландия — 22 очка,

Хорватия  — 20,

Украина — 17

Турция — 15

Финляндия — 9

Косово — 1.



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