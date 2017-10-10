Сенаторы Чехии побывали на КПВВ под Горловкой и поддержали иняз

Донецкую область с рабочим визитом посетила делегация Сената Парламента Чешской республики в сопровождении членов комитета ВР по вопросам евроинтеграции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Делегаты ознакомились с работой КПВВ «Майорск», а после пообщались с председателем военно-гражданской администрации Зайцево Владимиром Веселкиным, который рассказал им о сложившейся в поселке гуманитарной ситуации, отметив деятельность чешской гуманитарной организации «Человек в беде».

«В некоторых случаях единственным спасением для людей, живущих здесь, которые постоянно страдают от обстрелов является помощь международных организаций и доноров. Со своей стороны делаем все возможное, чтобы упростить жизнь людей, но сейчас европейская помощь является бесценной», — подчеркнул в ходе встречи Веселкин.

В этот же день чешские делегаты продолжили знакомиться с состоянием реализации проектов, финансируемых за счет Чехии и посетили Горловский институт иностранных языков и Донецкую национальную академию строительства и архитектуры, которые являются вузами-переселенцами и были восстановлены на подконтрольной Украине территории при содействии правительства Чехии.

Сенаторы ознакомились с ходом восстановительных работ в общежитии горловского иняза. Работы ведутся под руководством и при полной финансовой поддержке организации «Чешская агентство развития», смета проекта превышает 15 млн грн. Ожидается, что после завершения ремонтных работ почти 150 студентов получат жилье.

Также гости из Чехии пообщались со студентами и преподавателями вузов.

«Чехия прилагает много усилий для достижения мира в Украине. Наша страна на всех уровнях поддерживает вашу страну и с радостью отмечает проведение реформ. Однако вы должны помнить, что будущее Украины находится в ваших руках», – заявил посол Чехии в Украине Радек Матула.