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Рева: стаж в 35 лет будет гарантировать пенсию в размере 35% от зарплаты

Четверг, 12 октября, 2017

«Все в ваших руках, работайте, платите взносы».

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что страховой стаж в 35 лет, необходимый для получения пенсии по новому закону, будет гарантировать ее размер 35% от зарплаты.

Об этом министр сказал на круглом столе в Институте Горшенина.

Он признал, что в конвенции Международной организации труда предусмотрено, что пенсия должна замещать 40% от зарплаты. Но, как сказал министр, эта норма была написана немцами еще в 50-е годы, когда женщины преимущественно не работали. На эти 40% должны были жить не только муж, но и его жена. Сейчас ситуация другая, и пенсионные взносы платят и женщины также, то есть супружеская пара получает по сути две пенсии.

«Теперь по сути. У нас в пенсионной формуле три показателя. Показатель первый — средняя зарплата за три года перед выходом на пенсию. Позиция два — индивидуальный коэффициент заработка, то есть сравнивается каждый месяц, когда вы платили взнос, со средней зарплатой по Украине и выводится коэффициент. Сумма коэффициента делится на их количество и получается средний коэффициент. И третий показатель — коэффициент страхового стажа. Если мы говорим, что коэффициент равен единице за каждый год, в котором вы работали. То при полном страховом стаже какой процент вы должны получить замещения? Если у нас 35 лет — условие для выхода на пенсию в 60 лет? 35%. Пожалуйста, все в ваших руках, работайте, платите взносы и вы по этой формуле получите не менее 35% своей средней зарплаты», — заявил министр.

«А то что у нас за 15 лет хотели иметь 40% коэфициента замещения, так у нас и такой результат, который есть. Что работаем 15 лет, а получаем как те, кто работает 35. Этот перекос мы исправляем», — сказал он.

Левый берег



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